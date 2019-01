Immobilien sind gefragt und das sieht man auch an der Kursentwicklung der Vonovia-Aktie. Zwar kam es zwischendurch immer wieder zu Abwärtsphasen, doch hielten diese nicht lange an, sodass sich ein langanhaltender Aufwärtstrend gebildet hat. Ende Dezember erreichte der Kurs die Unterstützung und steigt seitdem wieder an. Das letzte Mal, als der Widerstand erreicht wurde, befand sich der Kurs mehrere Wochen lang am oberen Ende des Bollinger Bands. Auch jetzt liegt der Kurs am oberen Rand des Bands.

Ist ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...