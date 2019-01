Zurück vom Börsentag in Dresden machen sich Mick Knauff und Jürgen Schmitt wie gewohnt an die Arbeit, die neue Börsenwoche in Angriff zu nehmen. Was gibt es Neues in Sachen Handelsstreit zwischen den USA und China? Was steht in der neuen Börsenwoche an? Welche Unternehmen legen in den kommenden Tagen ihre Quartalsberichte vor? Und natürlich vieles mehr. Wie gewohnt darf auch ein Blick auf die aktuelle technische Verfassung der Märkte nicht fehlen. Im neuen Video auf aktienlust.tv wirft Jürgen Schmitt ...

