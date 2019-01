Stefan Waldhauser betreut als "stwBoerse"u.a. das wikifolio "High-Tech Stock Picking" Schon seit vielen Jahren entwickeln sich die weltweiten Technologieaktien besser als alle anderen Branchen. Daran konnte auch die deutliche Korrektur seit September 2018 nichts ändern. Aktuell ist jedoch zu beobachten, dass sich innerhalb der Branche die Aktien der Softwareunternehmen wesentlich besser als die Papiere der Hardware- und Chiphersteller entwickeln.Was aber zeichnet diese Titel aus? Was sind ihre Stärken gerade in diesem schwierigen Marktumfeld? Ein genauer Blick fördert die Gemeinsamkeiten bei den High-Flyern zu Tage.Software vs. HardwareDie Apple-Aktie notiert aufgrund der Probleme mit den iPhone-Verkäufen 33 Prozent unter ihrem Höchststand aus 2018. Der ehemalige Anlegerliebling Nvidia hat sogar 48 Prozent verloren. Daran zeigt sich wie anfällig hardware-lastige Unternehmen auf eine Eintrübung der wirtschaftlichen Lage reagieren.Hingegen sind die großen Softwarekonzerne in der Korrektur bisher vergleichbar glimpflich davongekommen bzw. haben sich deutlich schneller wieder erholt. Die Microsoft-Aktie ist nur noch acht Prozent von ihrem All-Time-High entfernt, Adobe gerade mal 12 Prozent. Das wikifolio "High-Tech Stock Picking" notiert sogar nur noch fünf ...

