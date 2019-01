Die zuletzt zunehmenden Attacken der Vereinigten Staaten auf die Gasleitung Nord Stream 2 sorgen hierzulande offenbar für Unmut in der Bevölkerung. So geht aus einer aktuellen Umfrage hervor, dass neun von zehn Deutsche die Drohung des US-Botschafters Richard Grenell als "ungewöhnlich und ungehörig" bewerten. Die Erhebung war von den Fernsehsendern N-TV und RTL in Auftrag gegeben worden.

Laut der Umfrage empfinden 77 Prozent der Bundesbürger die Drohungen gegen Deutschland als Erpressung. Beinahe ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...