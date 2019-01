Sparkassen und Landespolitik versagen beim Krisenmanagement für die angeschlagene Nord/LB - zur Freude von US-Finanzinvestoren.

Zum Abschluss eines jeden Jahres trifft sich die regionale Finanzelite der niedersächsischen Landeshauptstadt im Gebäude der Börse in Hannover. Im vergangenen Dezember aber fand das traditionell fröhliche Beisammensein in gedrückter Stimmung statt. Das lag vor allem an den anwesenden Vertretern der kriselnden Landesbank Nord/LB. Eigentlich hatten die gehofft, bei dem Treffen mit ihren Kollegen auf die Lösung der gravierenden Probleme und den Neubeginn ihres Instituts anstoßen zu können. Stattdessen aber äußerten sie in den Gesprächen Frust, Verzweiflung, mitunter sogar Panik. Ein Vorstand der Bank habe bei seinem Vortrag am Rednerpult kaum bei der Sache, seltsam abwesend und ausgesprochen schlecht vorbereitet gewirkt, berichtet ein Teilnehmer.

Im neuen Jahr sind Anspannung und Druck weiter gewachsen. Die Bank braucht dringend Kapital, doch ihre Eigentümer aus Landespolitik und Sparkassen haben sich derart in einem Pokerspiel um den für sie günstigsten Weg verheddert, dass eine Lösung weit entfernt scheint. Dabei drängt die Zeit. Sollten die Beteiligten in den kommenden Wochen keinen Ausweg finden, ist selbst die Abwicklung des Instituts realistisch. Auf diese, heißt es in Hannover, stellten sich auch Top-Manager der Bank ein. Die Unsicherheit freut die an der Bank interessierten US-Finanzinvestoren.

Noch gehen die meisten Insider davon aus, dass es anders kommt. Denn der Schaden wäre für alle Beteiligten gewaltig, vor allem für die deutschen Sparkassen steht viel auf dem Spiel. Das zwangsweise Aus der Landesbank würde sie finanziell hart treffen und wichtiger Privilegien berauben. Trotzdem setzen sie wie bei vergangenen Krisen von Landesbanken darauf, dass es auch ohne ihre Beteiligung zu einem für sie tragbaren Ergebnis kommt und die Politik einmal mehr die Hauptlasten übernimmt.

Mit einem Anteil von knapp 60 Prozent ist Niedersachsen der wichtigste Eigentümer der Bank. Finanzminister Reinhold Hilbers fällt dadurch die Rolle als oberster Krisenmanager zu. Mit der ist der CDU-Politiker jedoch offensichtlich überfordert. Das zeigen schon seine wechselnden Auskünfte. Eigentlich wollte er im Dezember eine Lösung präsentieren, die hat er nun auf den 31. Januar verschoben. Erst dann will er als Vorsitzender des Aufsichtsrats dem Gremium einen verbindlichen Vorschlag präsentieren. "Was das Land macht, ist unmöglich", sagt ein Mitglied des Aufsichtsrats.

Tatsächlich wäre reichlich Zeit gewesen, um eine Lösung zu finden. Die Probleme der Nord/LB sind seit zwei Jahren bekannt. 2017 hatte sie die Bremer Landesbank übernommen und damit ihren ohnehin beachtlichen ...

