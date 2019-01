Rheinmetall will Schadensersatz, weil die Bundesregierung den Export von Fahrzeugen nach Saudi-Arabien nicht erlaubt. Was hinter der Drohung steckt - und was das Vorgehen über die Rüstungsbranche aussagt.

Im Umgang mit ihren Hauptkunden vermeiden Rüstungsunternehmen normalerweise allzu großes Aufsehen. "Selbst massive Meinungsverschiedenheiten klären wir lieber hinter verschlossenen Türen, um die ohnehin meist angespannten Beziehungen zu den Streitkräften nicht unnötig zu belasten", sagt ein führender Manager eines Waffenherstellers.

Eine Ausnahme macht nun der Düsseldorfer Rheinmetall-Konzern. Er droht der Bundesrepublik Deutschland - immerhin der wichtigste Abnehmer - mit einer viele Millionen Euro schweren Schadenersatzklage. Darüber hatte zunächst das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet. "Diese Androhung gibt es", bestätigte ein mit der Sache vertrauter Experte der WirtschaftsWoche.

Hintergrund ist, dass der Konzern eine von Saudi-Arabien bestellte Lieferung LKW quasi auf dem Hof stehen hat. Die hat Rheinmetall mit Erlaubnis der Regierung an das arabische Land verkauft und hergestellt. Doch nun darf das Unternehmen sie nicht verschiffen, weil die Bundesregierung die Ausfuhr von Rüstungsgütern in das Land nicht erlaubt. Das Ausfuhrverbot hat die Regierung kürzlich bis Mitte März verlängert. Anlass war die Ermordung des saudischen Regime-Kritikers Jamal Khashoggi im Oktober.

Auf den ersten Blick wirkt die Reaktion des Konzerns, der unter anderem am Bau des Kampfpanzers Leopard beteiligt ist, etwas kleinkariert. Der Auftrag selbst ist mit allen Vorstufen bald zehn Jahre alt. Sind da zwei weitere Monate Wartezeit nicht eher ...

