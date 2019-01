Die Bitcoin Group-Aktie hat in den letzten Monaten immer weiter an Wert verloren. Aktuell notiert der Kurs der Aktie bei etwa 20 Euro. Es ist bereits seit einigen Monaten ein Abwärtstrend aktiv. Im Juli konnte man eine kurze Aufwärtsphase beobachten, in der der Supertrend unter den Kurs gefallen ist. Im Oktober und Anfang November lag die Supertrendlinie ebenfalls unter dem Kurs, da dieser in eine Seitwärtsbewegung übergegangen ist. In den letzten Tagen hat sich der Kurs kaum verändert, was eine ... (Maximilian Weber)

