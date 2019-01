Zürich (ots) -



Mit einer der grössten elektrischen Fahrzeugflotten übernimmt

Spitex Zürich eine einzigartige Pionierrolle in der Schweiz. Sie

setzt dabei auf die Marke Peugeot und die Franz AG.



Kürzlich wurden die letzten 14 zu 100 Prozent elektrisch

betriebenen Peugeot iON den Mitarbeitenden übergeben. Somit ist

Spitex Zürich mit 46 Peugeot iON und weiteren 34 Peugeot 108 täglich

im Einsatz, um die rund 10'000 Kundinnen und Kunden in der Stadt

Zürich zu pflegen und zu betreuen.



«Eine solche Kooperation ist von zahlreichen Partnern abhängig»,

erklärt Daniel Boller, CFO Spitex Zürich Limmat, anlässlich des

Übergabe-Events. Nicht zuletzt trägt das Standort-Konzept der

Strom-Ladestationen, das zusammen mit EKZ Eltop realisiert wurde,

eine tragende Rolle für eine zuverlässige Elektromobilität. Mit der

Franz AG setzt Spitex Zürich auf eine starke und erfahrene Partnerin,

welche auch nach der Auslieferung sämtliche Dienstleistungen rund um

Peugeot gewährleistet. Die schnelle Erreichbarkeit ist mit fünf

Standorten in und um Zürich gesichert. Dass administrative Abläufe

eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen war sich Spitex Zürich

bei der öffentlichen Ausschreibung bewusst. Die Auto-Interleasing AG

ist als Fullservice-Partnerin deshalb die ideale Komplettierung.



«Nachhaltigkeit hat für die Spitex Zürich eine strategische

Bedeutung, deshalb passt die Partnerschaft mit der Zürcher

Kantonalbank perfekt zu uns», freut sich Thomas Küng, CFO von Spitex

Zürich Sihl. Die Bank, welche sich auch für nachhaltige

Mobilitätskonzepte engagiert, unterstützte Spitex Zürich für dieses

Projekt mit einem namhaften Beitrag.



