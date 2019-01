Basel (ots) -



Die «ineltec» ist schweizweit die führende Messe und

Branchentreffpunkt für intelligente Technologien im und rund um das

Gebäude. Alle zwei Jahre zeigt sie Trends für eine sinnvolle, sichere

und nachhaltige Energiezukunft und bietet für Fachleute eine

attraktive Networking-Plattform. Die Messen «ineltec» und

«sicherheit» finden vom 10. bis 13. September 2019 in Basel statt,

erstmals parallel und zusammen mit der neuen Plattform für digitale

Sicherheitsthemen «Cyfence» und der Zukunftswerkstatt.



Die Messe Basel führt die erfolgreich positionierte Fachmesse

ineltec seit 1963 in ihrem Portfolio. Während über 50 Jahren

begleitet sie die relevanten Branchen in ihrer Transformation von der

industriellen Elektronik (1963 unter dem Namen inel) über die

Elektrotechnik (ab 1975 unter dem Namen ineltec) bis zur heutigen

Ausgabe mit der klaren Fokussierung auf intelligente

Gebäudetechnologien. Die erfolgreiche Durchführung in den Jahren 2015

und 2017 hat eine Partnerschaft mit der Fachmesse sicherheit möglich

gemacht. Durch die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung kommen

einst klar getrennte Branchen wie Gebäudeautomation,

Energieverteilung, Smart Home, Beleuchtung, Netzwerktechnik aber auch

Multimedia und Sicherheitsthemen immer mehr zusammen. Aus diesem

Grund findet erstmals die ineltec zusammen mit der sicherheit, der

Schweizer Branchenplattform, statt. Die parallele Durchführung der

beiden Messen wird in den Branchen als positive Weiterentwicklung

angesehen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die bereits

erhaltenen Anmeldungen werden in den Hallen eingeteilt - die

namhaften Key-Player haben sich bereits für die ineltec

ausgesprochen. Mit der Integration der sicherheit profitieren

Aussteller und Besucher von einer neuen Hallenaufteilung, die einen

durchgehenden Besucherfluss von Halle 1.0 zu Halle 1.1 erlauben wird.



Perspektiven für attraktive Berufsbilder



Im Zuge der gesellschaftlichen, technischen und politischen

Veränderungen (Stichwort «Energiestrategie 2050»), verändert sich

auch die Elektrobranche und damit die Ansprüche an das Fachpersonal.

Zudem spielen in der Energiewende Planer und Installateure eine

wichtige Rolle, sind doch sie massgeblich dafür verantwortlich, neue

innovative Technologien direkt an den Kunden zu bringen. Aus diesem

Grund ist es wichtig, dass Lernende gezielt für diese Veränderungen

aus- und weitergebildet werden. Die Zukunftswerkstatt setzt genau

dort an und präsentiert für Auszubildende einen Parcours mit

praktischen Übungen rund um die Themen Digitalisierung und

Energieeffizienz. Damit wird der Nachwuchs mit digitalen Innovationen

für die Branche bekannt gemacht und lernt den praktischen Einsatz in

einem innovativen Berufsumfeld kennen. Firmen, die 2019 Teil der

Zukunftswerkstatt werden wollen, sollten sich bis spätestens Ende des

ersten Quartals 2019 für die Zukunftswerkstatt als Zweitpräsentation

bewerben.



Fachmesse sicherheit - eine perfekte Ergänzung



Parallel zur ineltec wird die B2B-Plattform sicherheit, die

Schweizer Fachmesse für Sicherungstechnik und -systeme, Kontrolle und

Überwachung, Schutz und Prävention sowie IT-Security, durchgeführt.

Aussteller und Besucher bietet sich ein umfassenderes

Schnittstellen-Angebot. Gemeinsam können neue, digitale Themen

erschlossen und integrale Lösungen für Effizienz, Komfort und

Sicherheit angeboten werden. Durch die parallele Durchführung in den

gleichen Lokalitäten der Messe Basel, erhalten ineltec Aussteller ein

zusätzliches Potenzial von rund 3 000 Besuchern, die sich für Themen

aus dem Umfeld Gebäudetechnologie interessieren. Gemeinsam wird das

Messeduo über 300 Ausstellern und gegen 20 000 Fachspezialisten

erreichen.



Neue integrale Begleitveranstaltung für Cyber Security



Cyfence ist die neue 360-Grad-Plattform für Cyber Security in der

Schweiz. Sie bündelt alle wichtigen IT-Security-Themen und führt

Anbieter und Fachpersonen, die am Security-Prozess beteiligt sind,

auf einer gemeinsamen Plattform zusammen. Mit der zunehmenden

«Smartifizierung» und dem Einsatz von IOT-Anwendungen im Gebäude,

gewinnt dieses Thema auch für die ineltec relevanten Anspruchsgruppen

an Bedeutung. An der Cyfence wird auf den verschiedensten

Wissens-Levels informiert, neue strategische und ganzheitliche

Ansätze aufgezeigt und einen realistischen Ausblick auf kommende

Herausforderungen geliefert. Vom 360-Grad-Konzept ist auch Umberto

Annino, Präsident ISSS (Information Security Society Switzerland -

führender Fachverband in der Schweiz für ICT-Sicherheit) überzeugt:

«Teilnehmer profitieren von einem Rundumblick auf Sicherheit - sei

dies Cyber-Sicherheit mit Technik, Organisatorisches und Konzepte

oder physische Sicherheit im Objekt- und Personenschutz.»



