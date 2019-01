BMW und Daimler wollen offenbar enger kooperieren. Es ist nicht die erste Allianz konventioneller Autohersteller, um den Angriff auf ihr Geschäftsmodell zu parieren.

Erst Volkswagen und Ford, nun Daimler und BMW: Geht es um die Zukunft des Autofahrens, setzen die deutschen Autokonzerne neuerdings auf Allianzen. Sie wollen die Milliardeninvestitionen in Elektromobilität und autonomes Fahren nicht allein schultern - und teilen somit auch das Risiko, im Wettstreit mit den Angreifern aus dem Silicon Valley und China zu verlieren.

Vergangene Woche gingen zunächst VW und Ford auf der Automesse in Detroit an die Öffentlichkeit. Der größte Autobauer der Welt und der zweitgrößte Hersteller aus den Vereinigten Staaten arbeiten zunächst bei den Nutzfahrzeugen zusammen, wollen die Kooperation aber auf Aktivitäten im autonomen und elektrischen Fahren ausweiten. Ähnliches streben offenbar Daimler und BMW an, wie am Montag bekannt wurde. Und das ist nur der Auftakt, glaubt Stefan Bratzel, einer von Deutschlands führenden Autoexperten.

Herr Bratzel, sind die deutschen Autobauer allein dem Untergang geweiht?Soweit würde ich nicht gehen, aber es wird ein Kampf der Welten. Denn die Autokonzerne konkurrieren nicht länger nur untereinander, sondern auch mit Digitalunternehmen, die auf Daten spezialisiert sind: Die Google-Tochter Waymo aus dem Silicon Valley, aber auch Alibaba, Tencent, Baidu und Didi Chuxing …

… also die drei großen Internetkonzerne aus China und der dort intensiv genutzte Fahrdienstleister. Warum sind andere voraus?Wichtig ist nicht nur sehr viel Geld, um das autonome Fahren zu entwickeln, sondern auch Know-how. Autonom fahrende Autos müssen auch in kritischen Situationen, die aber nicht häufig vorkommen, ...

