Gabriele Walker-Rudolf zum Mitglied des Aufsichtsrats der USU Software AG bestellt

Mit Beschluss vom 17. Januar 2019 wurde Frau Gabriele Walker-Rudolf zum Mitglied des Aufsichtsrats gerichtlich bestellt. Damit folgte das zuständige Gericht dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat der USU Software AG, die Gabriele Walker-Rudolf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 2. Juli 2019 zur Wahl vorschlagen. Wie bereits angekündigt, hatte Günter Daiss sein Aufsichtsratsmandat zum Ende des Geschäftsjahres 2018 aus Altersgründen niedergelegt.

Frau Walker-Rudolf ist Partner der Drees & Sommer SE und seit nahezu 30 Jahren verantwortlich für Corporate Finance, Controlling und M&A dieser Gesellschaft. Davor war sie in verschiedenen Führungspositionen für Hewlett Packard Deutschland tätig. Frau Walker-Rudolf begleitet USU bereits seit über 20 Jahren und wird neben der Unternehmereigenschaft insbesondere ihre Expertise im Finanzbereich in den Aufsichtsrat einbringen.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Frau Walker-Rudolf. Gemeinsam werden wir die USU Software AG in spannenden Zeiten weiter voranbringen. Der enge vertrauensvolle Austausch mit dem Aufsichtsrat ist ein zentrales Element hierfür. Günter Daiss danke ich auch im Namen der Gesellschaft herzlich für sein langjähriges aktives Engagement als Aufsichtsratsmitglied, das maßgeblich zur positiven Entwicklung der USU-Gruppe beigetragen hat.", so Bernhard Oberschmidt, Vorstandsvorsitzender der USU Software AG.

21.01.2019