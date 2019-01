Basel (ots) -



Die «sicherheit» wird für die Schweizer Sicherheitsbranche wieder

zur unverzichtbaren Plattform für die Pflege und das Knüpfen von

persönlichen Kontakten. Sie findet vom 10. bis 13. September 2019 und

erstmals in Basel statt - zusammen mit der «ineltec» und mit

bewährten, aber auch neuen Plattformen innerhalb der Messe.



Die sicherheit 2019 knüpft schon im Vorfeld einen ganz besonderen

Kontakt: jenen mit der ineltec. Erstmals wird die sicherheit zusammen

mit der ineltec stattfinden, der Schweizer Messe für intelligente

Gebäudetechnologie. Dafür zieht sie vom 10. bis 13. September 2019

auf den Messeplatz Basel. Die beiden Messen erlauben es Ausstellern

und Besuchern, viele Synergien zu nutzen und sich in vier Tagen

intensiv mit zwei verwandten Themenportfolien zu beschäftigen. Die

Zusammenlegung der beiden Messen in Basel stösst in der Branche auf

positives Feedback. Die Vorbereitungen für die sicherheit laufen

derzeit auf Hochtouren, die Hallen werden Schritt für Schritt

eingeteilt und die namhaften Key-Player aus der Sicherheitsbranche

haben sich schon definitiv angemeldet.



Wertvoller Gedanken- und Wissensaustausch



Ein zentrales Anliegen der sicherheit ist es, den Gedanken- und

Wissensaustausch zu fördern. Während einem offenen Forum, dessen

Teilnahme für die Besucher der Fachmesse kostenlos ist, werden viele

praxis- und lösungsorientierte sowie neutral aufbereitete

Fachvorträge von höchster Qualität und mit renommierten Referenten

angeboten. Das Forum wird von der SAVE AG organisiert und

verschiedene Branchenverbände werden sich an der Konzeption

beteiligen und für die Teilnahme Weiterbildungspunkte vergeben. Das

detaillierte Programm wird im Frühjahr 2019 erscheinen und unter

www.sicherheit-messe.ch aufgeschaltet.



Neue Plattformen unter dem Dach der sicherheit



Mit der «Cyfence» lanciert die sicherheit eine neue und thematisch

topaktuelle Plattform innerhalb der Messe. Die Art und Anzahl der

Bedrohungen, welche die Digitalisierung mit sich bringt, nehmen immer

neuere und gefährlichere Formen an. Cybersicherheit stellt uns vor

verschiedene Herausforderungen. Die Cyfence bringt als nationale

Informationsplattform Behörden, Unternehmen,

Cybersicherheits-Experten und das interessierte Publikum unter einem

Dach zusammen. Sie will einen 360-Grad-Rundumblick mit einem

ganzheitlichen Ansatz schaffen, über Trends informieren, die

Kommunikation fördern und einen an verschiedene Wissenslevel

angepassten Erfahrungsaustausch ermöglichen.



Eine weitere Plattform, auf der sich auch Aussteller der

sicherheit präsentieren können, ist die Zukunftswerkstatt. Der VSEI

(Verband Schweizerischer Elektroinstallationsfirmen) ist die

Berufsorganisation für rund 2'000 Elektro- und

Telekommunikations-Installationsfirmen und organisiert das

Nachwuchsprogramm für Lernende aus dem Umfeld des Elektrohandwerks

bereits zum zweiten Mal. In diesem Bereich kann der Berufsnachwuchs

in praktischen Übungen Innovationen kennenlernen und sich über die

Zukunftsperspektiven in einem äusserst attraktiven Umfeld

informieren. Angemeldete Aussteller der beiden Messen sicherheit und

ineltec können sich mit einem zweiten Ausstellungsplatz anmelden, um

ihre Unternehmen und Berufe in der Zukunftswerkstatt vorzustellen.



Messeduo mit Gewicht



Innerhalb der sicherheit werden thematische Synergien stärker

genutzt. Das ist auch der Gedanke hinter dem Umzug nach Basel und dem

Zusammenspannen mit der ineltec. «Verschiedene Besucher und

Aussteller reisten in der Vergangenheit an beide Messen, die zwar

unterschiedliche, aber doch themenverwandte Angebote zeigen», sagt

Messeleiter Heinz Salzgeber. «Dass man sich nun während vier Tagen an

einem Ort effizient über das gesamte Portfolio informieren kann,

machen die sicherheit und die ineltec zu einem schlagkräftigen

Messeduo mit Gewicht und zu einem noch wertvolleren Termin in den

Agenden.»



