Die Deutsche Bank-Aktie hat sich am Mittwoch an einem weiteren Aufwärtsausbruch versucht. Noch scheiterte der Wert an der Obergrenze von 8 Euro. Dennoch haben sich die Vorzeichen in den zurückliegenden Tagen deutlich verbessert. Auch jetzt noch ist die Aktie in unmittelbarer Nähe der runden 8-Euro-Marke und könnte nach einer kleinen Pause rasch darüber klettern. Dies würde das Bild der vergangenen Tage abrunden. Denn es ging ohnehin aufwärts. In einem Monat gewann der Titel fast 5 % hinzu. Das ... (Frank Holbaum)

