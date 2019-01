Die Aktie des Flugzeugherstellers Airbus befindet sich zurzeit in einem Aufwärtstrend. Im letzten Jahr stieg der Kurs über weite Strecken an, doch in den letzten Monaten fiel er um einen Wert von etwa 25 Euro zurück. Seit der Jahreswende befindet sich die Aktie wieder in einer aufwärtsgerichteten Bewegung. Dabei ist ein Kursgewinn von fast 15 Euro erzielt worden.

Können gleich die nächsten gleitenden Durchschnitte eingeholt werden?

Vor etwa ein bis zwei Wochen kam es zu einem Kaufsignal. ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...