Der Industriegas-Konzern will Aktien für bis zu sechs Milliarden Dollar zurückkaufen. Das Programm soll spätestens am 1. Mai beginnen.

Linde gibt einen großen Teil der Einnahmen aus den erzwungenen Anteilsverkäufen im Zuge der Fusion mit Praxair an die Aktionäre zurück. Die fusionierte Linde plc kündigte am Montagabend ein bis zu sechs Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm an.

Zum Kurs im Späthandel in New York müsste der Industriegase-Hersteller dafür gut 37 Millionen Aktien erwerben, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...