Die Wachstumsraten in China gehen zurück. Insbesondere deutsche Unternehmen sind von der Abkühlung der Konjunktur betroffen.

Chinas Wirtschaftswachstum ist auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahrzehnten gefallen. Die Volkswirtschaft sei im vergangenen Jahr nur noch um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, wie das Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Auch deutsche Unternehmen müssen sich auf schwierigere Zeiten in China einstellen. Der Rückgang verschärfte sich zum Jahresende. Das Wachstum fiel im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar auf nur noch 6,4 Prozent - ähnlich niedrig wie zuletzt 2009 nach Ausbruch der globalen Finanzkrise. Die Aussichten für das angelaufene Jahr sind damit ungünstig. Die Weltbank und Experten rechnen damit, dass das Wachstum unter 6,5 Prozent fallen wird. Wie stark die Marke unterschritten wird, hängt davon ab, ob die Handelsspannungen mit den USA eskalieren oder eine Einigung gefunden werden kann. Zu bedenken ist allerdings, dass die Wirtschaftsleistung noch immer stark steigt - insbesondere gemessen an anderen ...

