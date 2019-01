Mächtige Finanzriesen wollen den großen US-Börsen mit einer eigenen Börse Konkurrenz machen. Warum sich so mancher Investor auch in Europa eine derartige Initiative wünscht.

Als die Nachricht über die Ticker lief, verloren die Aktien der drei großen US-Börsenbetreiber schlagartig bis zu sechs Prozent - obwohl es an der Wall Street an diesem ersten Montag des neuen Jahres eigentlich aufwärtsging. Die kursdrückende Mitteilung war eine Kampfansage: Eine neue Börse will der etablierten New York Stock Exchange (Nyse), der Techbörse Nasdaq und der CBOE aus Chicago Konkurrenz machen.

Was deren Aktionären Angst einjagt: Es ist nicht irgendein Start-up, das plötzlich seinen eigenen Handelsplatz ankündigt, sondern ein Konsortium aus neun gewichtigen Finanzinstitutionen: Die Banken UBS, Bank of America Merrill Lynch und Morgan Stanley gehören dazu, Finanzriese Fidelity Investments und die Onlinebroker Charles Schwab, E*Trade und TD Ameritrade. Hinzu kommen die Hochgeschwindigkeitshändler Virtu Capital und Citadel Securities.

Schon der Name dieser Union der Aktienriesen verspricht Klasse und Exklusivität: Members Exchange soll die neue Börse heißen. Kurz: MEMX. Mit einem "einfachen Handelsmodell, neuester Technologie und einer einfachen, niedrigen Gebührenstruktur" wolle man den etablierten US-Börsen Kunden abwerben, so das Konsortium. Bis zu 16 Prozent ihrer Jahreseinnahmen, über 800 Millionen Dollar, könnten die drei etablierten Börsen verlieren, schätzt das Analysehaus Bernstein Research. Ob MEMX es tatsächlich schafft, die Vorherrschaft der etablierten Börsen zu brechen, ist noch offen. Doch in jedem Fall handelt es sich bei MEMX um eine Macht, mit der künftig zu rechnen sein wird. Noch im Frühjahr will MEMX bei der Börsenaufsicht SEC den Antrag stellen, als Handelsplatz zugelassen zu werden. Intern geht man davon aus, dass das Prüfverfahren innerhalb von zwölf Monaten abgeschlossen sein dürfte.

MEMX, ein weiterer Versuch in einer ganzen Reihe von Attacken auf die klassischen Börsen, hat durchaus das Potenzial, die etablierten Strukturen ordentlich durchzuschütteln. "Eine solche Gruppe hat es noch nie gegeben. Sie deckt alle Bereiche des Aktienhandels ab", sagt Joel Hasbrouck, Finanzmarktprofessor an der New York University. Soll heißen: MEMX könnte der Konkurrenz, die sich in einem Oligopol mit hohen Gebühreneinnahmen eingerichtet hat, durchaus gefährlich werden.

Und: Eine Börsenneugründung durch die Banken wäre "auch für Deutschland gut, wo Banken und Händler ähnlich wie in Amerika ihre Kontrolle über Börsen aufgegeben haben", sagt Rüdiger von Rosen, ehemaliger Chef der Frankfurter Börse. Die Frankfurter Großbanken, früher Träger der Börse, haben ihre Anteile nach dem Börsengang 2001 sukzessive verkauft.

Aktionäre gegen Kunden

Ähnlich war es auch in den USA. Damit waren Konflikte programmiert: Börsenaktionäre wollen Rendite, also hohe Gebühren. Banken und Fonds möchten günstig handeln. Deshalb wollen sich die US-Banken und Händler jetzt einen Teil des Börsengeschäfts zurückholen. Niedrigere Preise könnten ebenso hierzulande Aufträge an den Standort Deutschland zurückholen, die ins Ausland und in Dark Pools abgewandert seien, erwartet Exbörsenchef von Rosen. Dark Pools sind schwer zu regulierende private Handelsforen, in denen große Aktienpakete in Stille und ohne Kurse zu beeinflussen den Besitzer wechseln.

Wie schnell Angreifer nationalen Börsen Geschäft abjagen, zeigt das Beispiel der 2007 gegründeten Chi-X Europe. Sie ist heute der größte europäische Handelsplatz, Händler können dort alle europäischen Aktien zentral handeln. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...