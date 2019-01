Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AXA -0,36% auf 20,485, davor 9 Tage im Plus (7,36% Zuwachs von 19,15 auf 20,56), Williams Grand Prix -0,67% auf 14,8, davor 9 Tage ohne Veränderung , Samsung Electronics -0,73% auf 687,81, davor 8 Tage im Plus (15,09% Zuwachs von 602,05 auf 692,87), Nintendo -0,74% auf 270, davor 6 Tage im Plus (11,98% Zuwachs von 242,9 auf 272), Palfinger -1,32% auf 26,1, davor 5 Tage im Plus (14,01% Zuwachs von 23,2 auf 26,45), HeidelbergCement -0,3% auf 59,96, davor 5 Tage im Plus (6,44% Zuwachs von 56,5 auf 60,14), OMV -0,35% auf 42,5, davor 5 Tage im Plus (6,65% Zuwachs von 39,99 auf 42,65), bet-at-home.com -2,31% auf 63,5, davor 5 Tage im Plus (10,36% Zuwachs von 58,9 auf 65), Österreichische Post -0,91% auf 32,6, davor 4 Tage im Plus (4,31% Zuwachs von ...

