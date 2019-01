Die Aktionäre des französischen Caterers Sodexo S.A. (ISIN: FR0000121220) treffen sich am heutigen Dienstag zur Hauptversammlung in Boulogne-Billancourt bei Paris. Die Anteilsinhaber stimmen über eine unveränderte Dividende in Höhe von 2,75 Euro ab. Beim derzeitigen Börsenkurs von 94,00 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,93 Prozent. Ex-Dividenden Tag ist der 30. Januar 2019. Zahltag der Dividende ist der 1. Februar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...