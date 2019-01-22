GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ITALGAS AUF 5,20 (5) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SNAM AUF 3,65 (3,50) EUR - 'SELL'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 41,90 (48,75) EUR - 'BUY'JPMORGAN SETZT AIR LIQUIDE AUF 'TOP UNDERW.' DER 'EUROP. BEST EQUITY IDEAS'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 26,50 (36,50) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT LLOYDS AUF 'TOP OVERWEIGHTS' DER 'EUROPEAN BEST EQUITY IDEAS'JPMORGAN HEBT VOESTALPINE AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 31 (44,50) EURMAINFIRST HEBT GIVAUDAN AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 2700 (2400) CHFRBC HEBT AB INBEV AUF 'TOP PICK' (OUTPERFORM) - ZIEL 75 EURRBC SENKT ZIEL FÜR HENNES & MAURITZ AUF 120 (130) SEK - ...Den vollständigen Artikel lesen ...