Brexit-Deal: Plan B heißt Plan A: May will erneut über Irland-Frage verhandelnUBS - 2018 net 4,9 Mrd USD (Prog 4,9) , EBT 6,378 Mrd (Prog 6,4) , Div 0,70 CHF (Prog 0,70) , Aktienrückkäufe 2019 1 Mrd BOSS (VB +2,3%)Hugo Boss - 2018 Umsatz 2,796 Mrd (Prog 2,78) , ber EBITDA in etwa auf VJ-Niveau CUR curasan AG: Umsatz und EBITDA 2018 voraussichtlich unter Prognose F3C SFC Energy erhält Folgeauftrag der Bundeswehr für portables SFC Energienetzwerk mit Brennstoffzelle HEN3 "Wir sind ab nächstem Jahr schuldenfrei", Gespräch mit Henkel -Chef Hans Van Bylen, HB, S. 15 LIN Linde kündigt neues Aktienrückkaufprogramm für bis zu 6 Mrd USD an SAE (VB +1,9%)SHOP APOTHEKE EUROPE ...

Den vollständigen Artikel lesen ...