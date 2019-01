Nach Verlusten am Montag ist der Dax am Dienstag ein halbes Prozent tiefer in den Handel gestartet. Doch neue Firmenbilanzen dürften für Bewegung sorgen.

Der Dax hat sich am Dienstagmorgen eher schwach gezeigt. Er eröffnete ein halbes Prozent im Minus bei 11.080 Punkten. Schon am Montag hatte der deutsche Leitindex 0,6 Prozent verloren. Damit bleibt das Börsenbarometer zwarimmerhin über der 11.000-Punkte-Marke, die es am vergangenen Freitag zum ersten Mal seit sechs Wochen zurückeroberte.

Die pessimistische Stimmung auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos könnte sich aber weiter auf den Dax durchschlagen. Die Botschaft, die Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), dort verkündete, dürfte den wenigsten gefallen: "Das Risiko eines stärkeren Rückgangs des weltweiten Wachstums ist gestiegen", warnte sie.

Ansonsten werden Anleger am Dienstag vor allem Firmenbilanzen im Blick behalten. Neben dem Jahresumsatz von Hugo Boss schauen sie auf die Zahlen der Schweizer Großbank UBS sowie des Pharmakonzerns Johnson & Johnson. Auch der Auftritt des US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell, beim Neujahrsempfang der US-Handelskammer AmCham dürfte mit Aufmerksamkeit verfolgt werden.

Die Brexit-Debatte macht sich auf den Devisenmärkten bemerkbar. Nach der Präsentation eines alternativen Brexit-Plans der britischen Premierministerin Theresa May bleibt das Pfund unter Druck. Es verbilligte sich am Dienstag um 0,1 Prozent auf 1,2877 Dollar. "Dass der Brexit für Verunsicherung sorgt, ist nicht allein dem unsinnigen Vorhaben geschuldet, sondern vor allem der seit zwei Jahren vorherrschenden Planlosigkeit der handelnden Personen in London", erläuterte Helaba-Analyst Ralf Umlauf.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Dienstag um 0,35 Prozent auf 23 270,16 Punkte leicht nach. Der Eurozonen-Leitindex ...

