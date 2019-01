Nach den starken Zuwächsen vom Freitag mussten Europas Börsen einen kleinen Teil der dabei erzielten Gewinne gestern wieder abgeben. Schwache Wirtschaftsdaten aus China, wo die Wirtschaft 2018 so langsam gewachsen war wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr, dämpften die Stimmung ein wenig. Impulse aus den USA gab es am Montag nicht, denn die Wall Street blieb wegen eines Feiertages geschlossen. Im Fokus stand am Nachmittag die Rede von Großbritanniens Premierministerin Theresa May zum "Plan B" für das in der vergangenen Woche vom Parlament abgelehnte Abkommen mit der EU. Wesentlich Neues, das die Aktenmärkte hätte bewegen können, verkündete May nicht. Am schwächsten präsentierten sich am gestrigen Handelstag die Versorger mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...