Bridgestone Europa hat mit Tom Tom eine Vereinbarung zum Erwerb des Geschäftsfeldes Tom Tom Telematics für einen Barpreis von 910 Millionen Euro getroffen.

Diese Transaktion bringt das Unternehmen aus der Reifen- und Gummibranche mit dem führenden Anbieter digitaler Flottenlösungen in Europa zusammen und schafft dadurch eine Datenplattform für vernetzte Fahrzeuge. Tom Tom Telematics soll die Entwicklung von Bridgestone zu einem "führenden Anbieter von Mobilitätslösungen in der Region beschleunigen", teilte der Reifenhersteller mit. Durch den Zusammenschluss beider Unternehmensangebote erhält Bridgestone die Möglichkeit, Reifen und Lösungen an einen größeren Kundenstamm zu verkaufen. Darüber hinaus soll der zukünftige Datenzugriff die virtuelle Reifenentwicklung und bestehende Testverfahren sowie damit zusammenhängende Reifeninnovationen verbessern.

Mit dieser Investition will Bridgestone die eigene Digitalisierung in EMEA weiter vorantreiben und seine Fähigkeiten in der Datenerfassung durch Sensoren, Datenbanken und Analysen erheblich erweitern. Die Markteinführung ...

