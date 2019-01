- Keine Neuerungen von Premierministerin May zum Thema Brexit- Huawei-Fall könnte Verhandlungen zwischen den USA und China belasten- EURUSD setzt jüngste Abwärtsbewegung fort, DE30 eröffnet deutlich tieferDovische Kommentare und Optimismus beim Handelsstreit zwischen den USA und China verhalfen der Wall Street in der vergangenen Woche zu einer weiteren Erholung. Am Dienstag kehren die US-Händler nach dem gestrigen Feiertag (Martin Luther King Day) wieder an die Märkte zurück, wobei bei den S&P 500-Futures während der heutigen Asien-Sitzung Rückgänge zu beobachten sind. Hinsichtlich der Sorgen um eine weitere Konjunkturabschwächung forderte US-Präsident Donald Trump gestern China zum Abschluss eines Deals auf. In Kombination mit den Neuigkeiten beim Huawei-Fall ...

