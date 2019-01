Liebe Leser,

im ersten Halbjahr 2018 war in Russland die Angst vor neuen US-Sanktionen groß. Die Notenbank des Landes trennte sich deshalb im großen Stil von ihren auf US-Dollar lautenden Währungsreserven. Ein Teil der Gelder wurde in Gold angelegt. Schon seit Jahren ist die russische Notenbank einer der größten Goldkäufer am Markt.

Ein anderer Teil der freigemachten Gelder in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar wurde in China angelegt, sodass Russland heute rund 15 Prozent seiner Währungsreserven ... (Dr. Bernd Heim)

