DAX - Abwärtsgap wird zunächst gekauft

Der DAX tendierte gestern Nachmittag seitwärts ohne jedwede Impulse. Die feiertags-bedingt (Martin Luther King Jr. Memorial Day) fehlenden Impulse von der Wall Street waren klar zu spüren. In der Nacht wurde dann bekannt, dass die USA auf die Auslieferung des Huawei-CFO aus Kanada bestehen. Dies setzte Risk-Assets in den vergangenen Handelsstunden unter gehörigen Druck. Das deutsche Börsenbarometer startete entsprechend mit einem Abwärtsgap in den Handel, welches allerdings mittlerweile bereits wieder geschlossen wurde.



Der Index handelt aktuell in etwa in der Mitte der Handelsspanne 11.000 Punkte auf der Unter- und 11.250 Punkte (nachbörsliches Freitagshoch) auf der Oberseite. Wird die negative Grundstimmung am Nachmittag von den Amerikanern nicht wieder eliminiert, müsste in den kommenden Handelsstunden ein Re-Test des Ausbruchsniveaus um 11.000 Punkte eingeplant werden.

So lange dieses Level allerdings nicht entscheidend unterboten wird, haben die Bullen tendenziell die Chance für einen Anlauf an das Freitagshoch im Vorfeld der am Donnerstag anstehenden EZB-Entscheidung. Der heutige Nachmittag dürfte hier bereits richtungsweisend werden.

