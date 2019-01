Auf dem Börsentag in Dresden waren viele bekannte Gesichter aus der Finanz-Szene zu Gast. Ein eher seltenes Gesicht war zuletzt Professor Max Otte, der vielen Zuschauern natürlich auch zahlreichen Talkshows bekannt ist. Gerade während der Finanzkrise lieferte er immer wieder anschauliche Erklärungen dafür ab, was an den Märkten passiert und warum es passiert. Jetzt gab sich der Börsen-Professor auch wieder einmal die Ehre auf einem Börsentag und landete dann auch auf unserer aktienlust.tv-Couch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...