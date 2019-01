Gestern sind mit dem Start des direct market plus vier Unternehmen neu an der Wiener Börse gelandet: startup300, VST, Wolftank und Eyemaxx. Bei letzteren dreien hat es am Tag 1 in der Auktionb noch keinen Kurs gegeben. Bei der fliessend gehandelten startup300 (Market Maker L&S) hingegen sehr wohl. By the way: 4 Unternehmen an einem Tag ist Rekord. Einmal hatten wir 2 Österreicher an einem Tag: betandwin.com und Kretztechnik gingen am 27.3.2000 an die Börse. Unsere Radio-Leute haben ein Interview gemacht: startup300 - Geschäftsmodell und Zukunft der "Startup Aktie" 14:12 Audio hören boersenradio.at im Gespräch mit: Bernhard Lehner, Startup300 AG. Thema: Mit 21.1. ist Startup300 AG im direct market plus der Wiener Börse gelistet. Was verbirgt sich ...

