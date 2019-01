Gestern war mein Intro dem neuen direct market gewidmet und wie erwähnt bleiben wir auf dem Thema drauf und werden über das Being Public der Gesellschaften, die Handelsvolumina, weitere Kandidaten und auch internationale IPO-Dinge berichten. Dies lagern wir in einen eigenen Bereich aus:. gabb-Börsegang, unsere Partner sind dabei die Rosinger Group sowie Weber & Co.. Obwohl täglich was erscheinen wird, halten wir uns offen. Aber mehrmals wöchentlich auf jeden Fall. Vorne im Intro bleiben die grossen Austro-Stocks das Thema sowie unsere wikifolio-Transaktionen, der direct market kann ja via wikifolio derzeit noch nicht gehandelt werden. Vielleicht kommt ja startup300 bald in die Auswahl, ist doch wikifolio-Quotierer L&S der Market Maker. Mit dem ...

