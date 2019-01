In Schwabach isst man seit Jahrzehnten hochkarätig. Seit der Eskapade von Bayern-Star Ribéry in Dubai steht das Edelmetall auf der Speisekarte hoch im Kurs.

Ein vergoldetes Steak für ein paar hundert Euro? Schön doof. In der mittelfränkischen Kleinstadt Schwabach macht man sich seit Tagen über Bayern-Spieler Franck Ribéry lustig. Der hatte unter großer Teilnahme der Öffentlichkeit ein derart veredeltes Stück Fleisch in Dubai verspeist. Dabei hätte er es einfacher haben können: Viel spricht dafür, dass das Gold für sein Steak aus der fränkischen Goldschlägermetropole Schwabach kam. Also keine zwei Stunden Autofahrt vom Münchner Arbeitsplatz Ribérys. Kenner kehren dort im Gasthof "Goldener Stern" ein, wo Chefkoch Dieter Trutschel schon seit Jahrzehnten ein mit Blattgold verziertes Menü auftischt. Weil drei Gänge bei ihm aber nur 29 Euro kosten, steht das Edelmetall seit Riberys vergoldeter Reise auf der Speisekarte ganz hoch im Kurs.

"Gut möglich, dass Ribérys Gold von uns kommt," sagt Armin Haferung, Geschäftsführer der Goldschlägerei Noris GmbH in Schwabach. "Wir liefern ziemlich viel essbares Blattgold auch nach Dubai." Dort würden es Restaurants und auch Privatleute in Feinkostläden kaufen. Vielleicht hieß der Lieferant auch Eytzinger. Das ist einer von Haferungs Goldschläger-Konkurrenten am Ort und Spezialist für Gourmet-Gold. "Nix gwies waas mer nedd", wie der Franke sagt, wenn er nicht ganz sicher ist. Aber das tut dem Spaß keinen Abbruch.

"Ich muss Ribery fast dankbar sein. Er hat ziemlich Werbung für mich gemacht," amüsiert sich der 59-jährige Wirt Trutschel. 1986 hat er sich selbstständig gemacht, und Gold gehört für ihn ganz selbstverständlich zu den Zutaten. "Das ist nicht verwerflich," sagt er. Es sei zwar geschmacklos, "aber eben ein Hingucker." Vor ein paar Jahren verloste die Werbe- und Stadtgemeinschaft Schwabach zu Weihnachten sogar drei goldene Gänse zum Verzehr in seinem Gasthof. "Da haben wir die ganze Brust vergoldet. Und wenn ich bei der fränkischen Spezialität Schäufele die Kruste vergolde, dann ist das der Oberhammer!"

Wie alle Schwabacher ist Trutschel stolz auf die Tradition der Goldschläger, deren Arbeit seit dem 16. Jahrhundert von hier aus in alle Welt exportiert wird. Ursprünglich aber weniger zum Verzehr als zur Verzierung wichtiger Bauten. Die Freiheitsstatue vor New York hält eine Flamme mit Gold aus Mittelfranken hoch, der Erzengel Michael auf dem Mont-Saint Michel in der Normandie trägt ein Kleid aus Schwabach, und auch die Tore vor dem Versailler Schloss, das Moskauer Bolschoi Theater oder der Neptunbrunnen in Sankt Petersburg glänzen dank hiesiger Wertarbeit. Spitzengastronomen veredeln ihre Gerichte seit einigen Jahren mit dem essbarem Blattgold wie es einst schon ägyptische Pharaonen taten und im Mittelalter dann auch adelige Europäer bei großen Banketten.

