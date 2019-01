MorphoSys ist am Montag mit einem weiteren Aufschlag in den Handel gestartet. Es ging um 1,5 % nach oben. Der Wert schaffte es damit, sich eindeutig von der wichtigen Untergrenze in Höhe von 100 Euro nach unten abzugrenzen. Damit haben die Schwankungen der Vorwoche zu einer Bestätigung der 100-Euro-Marke geführt. Dies gilt aus Sicht der Chartanalysten als besonders starkes Signal. Auf Monatsbasis sind die Kurse um fast 10 % gestiegen. Innerhalb von drei Monaten ging es gar um annähernd 20 % aufwärts ... (Frank Holbaum)

