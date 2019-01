China National Building Materials (CNBM) erwirbt weitere 3,64 % Aktien der SINGULUS TECHNOLOGIES AG DGAP-Ad-hoc: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung China National Building Materials (CNBM) erwirbt weitere 3,64 % Aktien der SINGULUS TECHNOLOGIES AG 22.01.2019 / 15:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR China National Building Materials (CNBM) erwirbt weitere 3,64 % Aktien der SINGULUS TECHNOLOGIES AG Kahl am Main, den 22.Januar 2019 - China National Building Materials, Peking (CNBM), hatte die SINGULUS TECHNOLOGIES AG am 21. September 2018 darüber informiert, dass im Rahmen einer Minderheitsbeteiligung in einem ersten Schritt rund 13,11 % Aktien (1,166 Mio. Aktien) erworben wurden. In einem zweiten Schritt sollten zu einem späteren Zeitpunkt noch 3,64 % Aktien übernommen werden. Am Nachmittag des heutigen 22. Januar 2019 wurde die SINGULUS TECHNOLOGIES AG darüber informiert, dass CNBM die weiteren 3,64 % Aktien erworben hat und der Eigentumsübergang der Aktien an die Triumph Science and Technology Group Company, LLC, einer 100 %igen Tochtergesellschaft von CNBM, erfolgt ist. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 1709202924 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de 22.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103 63796 Kahl am Main Deutschland Telefon: +49 (0)1709202924 Fax: +49 (0)6188 440-110 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Internet: www.singulus.de ISIN: DE000A1681X5, DE000A2AA5H5 WKN: A1681X, A2AA5H Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 768487 22.01.2019 CET/CEST ISIN DE000A1681X5 DE000A2AA5H5 AXC0202 2019-01-22/15:11