Dow Jones - Einfach durchgezogen

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average konterte die Schwächephase vom vergangenen Donnerstag prompt. Die Verkäufer nutzten die Umkehrkerze am Mittwoch als Steilvorlage nur zum Teil, bewirkten zumindest am Donnerstag einen schwachen Handelsstart. Doch noch am selben Tag drehten die Käufer wieder auf und bescherten dem Index ein starkes Reversal. Dieses führte am Freitag zu Anschlussgewinnen bis zum EMA200.

Die Shortseller mussten also kräftig einstecken. In Form des EMA200 im Tageschart bei 24.690 Punkten hat der Index aber ein wichtiges Aufwärtsziel erreicht. Zudem ist der Dow Jones Industrial Average kurzfristig überhitzt. Eine Konsolidierung erscheint folglich überfällig.

Unterschreitet der Index das Zwischentief im Stundenchart bei 24.621 Punkten, könnte er bis zu einer kurzfristigen Aufwärtstrendvariante bei 24.475 Punkten zurücksetzen. Dort befindet sich auch die Oberkante des am Freitag gerissenen Gap. Verteidigen die Käufer dieses Kursniveau, wären im Anschluss weitere Zugewinne zu erwarten. Erst unter 24.088 Punkten wäre der Trend im Stundenchart formal beendet.

Prozyklische Kaufsignale entstehen indes, wenn der Index die Hochs um 24.750 Punkte aus dem Markt nimmt. In diesem Fall lässt sich kurzfristig weiteres Potenzial in den Bereich um 25.000 Punkte ableiten. Dort treffen mehrere massive Widerstände aufeinander, weshalb eine Verschnaufpause um 25.000 Punkte Stand jetzt als wahrscheinlich anzusehen ist.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.01.2019 - 18.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2014 - 18.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

