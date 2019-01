Trotz einer hochgradig automatisierten Produktion dominiert in der Qualitätssicherung noch immer die Handarbeit, es gibt kaum Digitalisierung, Medienbrüche sind üblich. Dabei bringt gerade die Digitalisierung dem produzierenden Gewerbe neue Herausforderungen. Die Losgrößen werden immer kleiner, die Produktlebenszyklen immer kürzer, die Varianten vielfältiger und neue Produkte müssen schneller auf den Markt kommen. Unter dem Begriff Qualität 4.0 hat sich daher ein Konzept entwickelt, das die Anforderungen der digitalisierten Produktion an die Prozesse der Qualitätssicherung beschreibt. Ziel ist, Qualitätsprüfungen nicht mehr nur ex post nach Prozessende durchzuführen, sondern bereits im laufenden Produktionsprozess.

