Google hat in Berlin seine neuen Büros eröffnet - mit merklich gebremster Euphorie. Dafür gibt es einen ärgerlichen Grund.

Google-Chef Sundar Pichai gab sich Mühe, begeistert zu klingen. "Es ist eine aufregende Zeit, Googler in Berlin zu sein", sagte er bei der offiziellen Eröffnung der neuen Konzernrepräsentanz in der Hauptstadt. "Die Stadt hat sich zu einem Zentrum der Start-up-Szene und zu einem Innovationsmotor entwickelt." Und ohnehin: "Es ist großartig, dass wir hier sind." 130 Google-Mitarbeiter seien in das neue Bürogebäude umgezogen, Platz besteht für 300.

Tatsächlich hat Google mit dem repräsentativen Backsteinbau an der Tucholskystraße am Spreeufer einen geschichtsträchtigen Standort gewählt. Immerhin beherbergte der vom Stararchitekten Martin Gropius entworfene Bau einst die erste Universitäts-Frauenklinik der Stadt und das Haupttelegrafenamt. "Wir fühlen uns wohl an einem Ort, der seit dem 19. Jahrhundert immer wieder Zentrum für Wissenschaft und Kommunikation war", sekundierte Googles Europa-Chef Philipp Justus.

Doch die salbungsvollen Worte kaschieren nur, dass sich Google seinen Auftritt in Berlin eigentlich anders vorgestellt hatte. Um sich besser mit der boomenden Gründer-Szene zu vernetzen, Kontakte zu Unternehmern und Investoren zu pflegen und - vermutlich - auch Zugang zu den besten IT-Spezialisten zu bekommen, hatten die Kalifornier geplant, in Berlin den nächsten Standort ihrer weltweit verteilten Start-up-Zentren zu eröffnen.

Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...