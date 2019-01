Der aktivistische Hedgefonds Elliott mahnt bei Ebay Veränderungen an. Die Anleger sind offenbar einverstanden - die Aktie gewinnt zweistellig.

Im vergangenen Jahr haben der Star-Investor Paul Singer und sein Hedgefonds Elliott durch ihren Einstieg beim Stahl-Konzern Thyssen-Krupp von sich reden gemacht. Nun gerät Ebay ins Visier des aktivistischen Investors.

In einem Brief mahnt Elliott beim US-Konzern dringende Veränderungen an, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Der Hedgefonds, dem vier Prozent der Ebay-Aktien gehören, rät dem Konzern zu einem grundlegenden Umbau. Ebay solle sich aufs Kerngeschäft konzentrieren, lautet eine der Forderungen. Außerdem solle das Unternehmen sein Beteiligungsportfolio überarbeiten sowie die Kleinanzeigen-Plattform ...

