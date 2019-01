In China etwa zielen diverse regulatorische Initiativen darauf ab, Medikamente sicherer zu verpacken und Patienten besser zu schützen. Beispielsweise soll ein hochwertigeres Glas als Ausgangmaterial für pharmazeutische Container zum Einsatz kommen. Diese erwartete Nachfrage nach Pharmarohrglas veranlasst Schott nun zum Bau eines Werkes in Jinyun County, Provinz Zhejiang, das 2020 die Produktion aufnehmen und den chinesischen Markt bedienen soll. Die Investitionen in den kommenden Jahren für dieses Werk belaufen sich auf einen dreistelligen Millionenbetrag.

Mit dem Bau einer neuen Schmelzwanne erweitert Schott außerdem ...

