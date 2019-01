Düsseldorf (ots) - Die rund 300.000 Auszubildenden in NRW sollen schon bald vergünstigt mit Bussen und Bahnen durchs Land fahren können. Nach Informationen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch) ist die Einführung eines verbilligten "Azubi-Tickets" noch in diesem Jahr geplant. "Das Land hat eine Lösung erreicht, die noch unter dem Vorbehalt der Gremien der Verkehrsverbünde steht. Voraussichtlich wird ein landesweites Azubi-Ticket noch in diesem Jahr eingeführt", sagte eine Sprecherin des NRW-Verkehrsministeriums der Redaktion. Die Zustimmung der Gremien gilt als Formsache. Die Sprecherin bestätigte, dass zur Subventionierung des Tickets fünf Millionen Euro im Landesetat reserviert seien.



