Gestoppte bzw. gedrehte Serien: UBM -3,85% auf 37,5, davor 14 Tage im Plus (16,77% Zuwachs von 33,4 auf 39), Strabag -0,33% auf 30,4, davor 5 Tage im Plus (8,35% Zuwachs von 28,15 auf 30,5), Porr -1,4% auf 19,66, davor 5 Tage im Plus (8,02% Zuwachs von 18,46 auf 19,94), Telekom Austria -1,2% auf 6,56, davor 3 Tage im Plus (3,75% Zuwachs von 6,4 auf 6,64), RHI Magnesita -0,17% auf 47,8, davor 3 Tage im Plus (6,59% Zuwachs von 44,92 auf 47,88), Mayr-Melnhof -0,85% auf 116,2, davor 3 Tage im Plus (1,38% Zuwachs von 115,6 auf 117,2), Semperit -1,4% auf 14,06, davor 3 Tage im Plus (11,41% Zuwachs von 12,8 auf 14,26), Oberbank AG VZ +0,6% auf 84,5, davor 3 Tage ohne Veränderung , Polytec +5,11% auf 9,88, davor 3 Tage im Minus (-3,09% Verlust von 9,7 auf 9,4). ATX Folgende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...