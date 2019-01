Der Kurs der Siemens-Aktie ging ab August letzten Jahres in eine Abwärtsbewegung über, im Oktober von einem Seitwärtstrend abgelöst wurde. Dieser ist immer noch aktiv. Der Kurs notiert am oberen Rand des Bollinger Bands bei 99,74 Euro. Der GD (38) liegt als einziger der drei gleitenden Durchschnitte unter dem Kurs und könnte diesem als Unterstützung dienen. Im November ist der GD (100) unter den GD (200) gefallen und hat so ein Verkaufssignal gebildet.

