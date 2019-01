Wer auf die Deutsche Bank setzt, dürfte in den nächsten Wochen Geld verlieren. Wahrscheinlich werden die Kurse sacken, so die charttechnischen Analysten. Short-Investoren könnten demnach auf Kurse von weniger als 7 Euro hoffen. Denn: Am Dienstag ist die Aktie erneut um 2,1 % gefallen. Damit wurde der Ausbruch auf mehr als 8 Euro klar verpasst, die Aktie präsentiert sich weiterhin als relativ schwach.

Charttechnisch betrachtet hält der kurzfristige Aufwärtstrend zwar schon länger an. Zum anderen ... (Frank Holbaum)

