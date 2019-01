RWE will von E.ON das Geschäft mit Erneuerbaren Energien sowie das Geschäft mit den Erneuerbaren von innogy übernehmen. Hinzu kommen laut RWE E.ONs Minderheitsanteile an den von RWE betriebenen Kernkraftwerken Emsland und Gundremmingen, das Gasspeichergeschäft von innogy und deren Anteil am österreichischen Energieversorger Kelag. Weiterhin wird sich RWE mit 16,7 Prozent an E.ON beteiligen. Soweit der Plan. Dass dieser am Ende auch aufgeht, dafür haben die Unternehmen aktuell etwas getan.

(Achim Graf)

