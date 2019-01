Die Aktie von Aurora Cannabis hat am Dienstag in den USA einen weiteren Abschlag um gut 3 % hinnehmen müssen. Nun wird es enger, denn diese Rücksetzer gelten als kleines Alarmzeichen, so die Analysten. Die Aktie hat dadurch den charttechnisch durchaus feststellbaren Aufwärtstrend erneut geschwächt. Der Wert ist dabei, die mühsam aufgebauten Kursgewinne wieder abzugeben. Aus Sicht der europäischen Investoren sind die Kurse noch so lange halbwegs im grünen Bereich, wie es gelingt, den Wert von ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...