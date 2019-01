Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.1COV: Covestro am 22.1. -3,15%, Volumen 119% normaler Tage , TKA_DE: ThyssenKrupp am 22.1. -2,30%, Volumen 101% normaler Tage , IFX: Infineon am 22.1. -1,84%, Volumen 81% normaler Tage , HEI: HeidelbergCement am 22.1. 1,23%, Volumen 111% normaler Tage , LHA: Lufthansa am 22.1. 1,43%, Volumen 111% normaler Tage , WDI: WireCard am 22.1. 1,88%, Volumen 124% normaler Tage , DAX: -0,41% Aktie Symbol SK Perf. WireCard WDI 156.900 1.88% Lufthansa LHA 21.290 1.43% HeidelbergCement HEI 60.700 1.23% ...

