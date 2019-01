Geht der Bau-Boom zu Ende? Die Geschäftsführer des Vereins Bauforumstahl erklären, warum die abkühlende Konjunktur gut für die Baubranche ist und wie die Branche auf chinesische Bautrupps in Deutschland blickt.

WirtschaftsWoche: Die Konjunktur trübt sich gerade ein. Was bedeutet das für die Bauwirtschaft? Ist der große Boom vorbei?Heddrich: 2019 werden sich für die Bauindustrie noch keine Änderungen ergeben. Das Geschäft lauft derzeit im Hochbetrieb. Ich rechne damit, dass sich das frühestens 2021 etwas abkühlt. Das bedeutet allerdings nur, dass der Baumarkt dann wieder vernünftige Formen annimmt und nicht mehr so überreizt ist wie derzeit. Wir haben ja in Deutschland momentan nicht einmal genügend Personal, um den Bauboom abzudecken. Ich gehe davon aus, dass das in den kommenden Jahren von selbst wieder ins Gleichgewicht kommen wird.

Manche Auftraggeber dürften sich über eine gewisse Abkühlung des Baubooms durchaus freuen. Für Kommunen ist es derzeit äußerst schwer, überhaupt noch Baufirmen zur Sanierung oder den Neubau kleinerer Brücken zu finden.Machura: Solche Aussagen von Kommunen muss man immer hinterfragen. Wenn jemand aus dem öffentlichen Bereich sagt, dass eine Baufirma zu teuer ist, muss er sich auch fragen lassen, ob er das Projekt nicht vielleicht zu günstig geschätzt hat. Leider entstehen im politischen Raum Preisvorstellungen oft ohne viel Planung. Oft werden Preise ja auch sehr niedrig angesetzt, damit es einen politischen Konsens dafür gibt. Zudem ist auch nicht immer genügend Planungskompetenz auf öffentlicher Seite vorhanden. Die Ingenieursbüros, die solche Projekte umsetzen können, sind oft ausgelastet. Hinzu kommt, dass viele Firmen auch einfach nicht gerne für öffentliche Auftraggeber bauen, weil die Ausschreibeverfahren so umfangreich sind. Es ist eben einfacher, für einen Privaten per Vertrag zu bauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...