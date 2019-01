Der IWF hat seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft gesenkt. Das zeigt: Die Angst vor einer Rezession wird Anleger auch 2019 beschäftigen.

In dieser Woche treffen sich Politik- und Wirtschaftselite und alle, die sich dafür halten, wieder im Schweizerischen Davos. Doch das Weltwirtschaftsforum steht in diesem Jahr unter keinem guten Stern. Nicht nur, dass von US-Präsident Donald Trump über den französischen Präsidenten Emmanuel Macron bis hin zur britischen Premierministerin Theresa May zahlreiche Gäste von Gewicht ihre Teilnahme abgesagt haben. Zu Beginn der Woche hat auch noch der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Wachstumsprognose für das laufende und kommende Jahr gesenkt. Besonders stark übrigens für Deutschland, weil der IWF hierzulande Belastungen durch die Probleme im Automobilsektor erwartet.

Hier geht's zum aktuellen Finanzbrief

Für die Börsen sind das schlechte Nachrichten, wie auch ein Blick auf die Anleihemärkte zeigt. Dort ist die Gefahr einer inversen Zinskurve latent aktuell. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...