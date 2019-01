Der Euro notiert in einem impulsarmen Handel am Mittwochmorgen kaum verändert. Verlierer an den Devisenmärkten ist dagegen der japanische Yen.

Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1368 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs ...

