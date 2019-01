Tagesgewinner war am Dienstag FE Ltd mit 100,00% auf 0,01 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -16,67%) vor Air Berlin mit 23,46% auf 0,01 (398% Vol.; 1W 0,00%) und SW Umwelttechnik mit 10,69% auf 14,50 (74% Vol.; 1W 16,00%). Die Tagesverlierer: Phoenix Solar mit -15,79% auf 0,02 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%), Signature AG mit -10,29% auf 0,61 (28% Vol.; 1W -11,59%), Semtech Corporation mit -7,32% auf 47,49 (114% Vol.; 1W -8,69%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (31281,48 Mio.), BP Plc (27308,75) und HSBC Holdings (23736,38). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Garmin (1151%), Klondike Gold (639%) und SFC Energy (631%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist FE Ltd ...

