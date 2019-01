Tagesgewinner war am Dienstag Polytec mit 5,11% auf 9,88 (276% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 1,86%) vor WireCard mit 1,88% auf 156,90 (138% Vol.; 1W 13,61%) und Lufthansa mit 1,43% auf 21,29 (118% Vol.; 1W 7,99%). Die Tagesverlierer: jd.com mit -6,79% auf 21,68 (116% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -2,56%), YY Inc. mit -6,69% auf 69,02 (144% Vol.; 1W 1,35%), Baidu mit -6,40% auf 160,39 (217% Vol.; 1W -4,49%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (24962,7 Mio.), Glencore (24815,12) und Amazon (20946,6). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Polytec (276%), Baidu (217%) und Vipshop (174%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Semperit mit 41,31%, die beste ytd ist Semperit mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...